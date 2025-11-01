Депутаты переизбрали Сергея Маненкова главой Белоярского района

Депутаты думы Белоярского района (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) единогласно наделили полномочиями главы муниципального образования на пять лет Сергея Маненкова, сообщил сам господин Маненков в своем telegram-канале. «Я принял для себя (прошу поверить, говорю это искренне, положа руку на сердце) нелегкое решение, считая, что у меня есть опыт и силы и в дальнейшем работать главой территории», — написал он.

«Я уверен, что за предстоящую пятилетку нам удастся добиться новых высот в социально-экономическом развитии района, воплотить в жизнь все взятые обязательства»,— добавил глава.

Председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков поддержал выбор депутатов. «Сергей Маненков — это человек-легенда Югры. За всеми успехами района — крепкой экономикой, развитой социальной сферой — стоит он и большая, сплоченная команда единомышленников»,— написал спикер окружной думы в своем telegram-канале.

Сергей Маненков возглавляет Белоярский район 36 лет. С 1989 года он занимал пост председателя исполнительного комитета Белоярского горсовета, в 1991-2005 годах работал мэром Белоярского, с 2005 года занимает должность главы Белоярского района.

В соцсетях Сергея Маненкова называют «самым счастливым мэром» за его стиль руководства и общение с населением. «Ежедневно, часто без выходных, не считаясь с личным временем, в семичасовые рабочие дни, имея ввиду с 7.0 утра и до 7.0 вечера, занимался решением тех или иных вопросов»,— отметил господин Маненков.

Ранее глава делился воспоминаниями о начале карьеры в арктическом районе. «Приехал молодым романтиком на нашу территорию и вот уже 45 лет, как тружусь на благо развития родного Белоярского. Полюбил эту землю и людей, одержимых мечтой о светлом будущем. Судьба сурового края стала моей судьбой»,— написал Сергей Маненков.

Белоярский район включает 12 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживали 28 286 человек, в 2024-м — 28 489, в 2023-м — 28 798. В 2024 году был подписан закон о включении Белоярского района в границы Арктической зоны РФ. В 2025-м район был внесен в перечень опорных агломераций АЗРФ. Доходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 5 млрд 684 млн руб., расходы — в объеме 5 млрд 867 млн руб.

Полина Бабинцева