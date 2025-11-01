Туристы подселились в квартиры

Краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники в России будет стоить туристам в среднем 6,29 тыс. руб. за ночь, загородных домов — 17,88 тыс. руб. За год эти значения увеличились на 6–8%. Динамика остается сдержанной, несмотря на 50-процентный рост спроса. Сдерживает цены значительно возросший объем предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербург

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Санкт-Петербург

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в России на период новогодних праздников (31 декабря — 10 января) составляет 6,29 тыс. руб. в сутки, подсчитали в «Авито Путешествиях». Год к году значение выросло на 6%. В сегменте загородных домов увеличение составило 8%, до 17,88 тыс. руб. в сутки. В «Суточно.ру» средняя стоимость забронированного на новогодние праздники жилья выросла на 6%, до 6,85 тыс. руб. В ЦИАН говорят, что значение для России в целом на рынке квартир прибавило 6% год к году, до 6,1 тыс. руб. за ночь. В Москве увеличение составило 9%, до 8,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 5%, до 7,2 тыс. руб.

В «Суточно.ру» и «Авито Путешествиях» зафиксировали рост спроса на краткосрочную аренду жилья в период новогодних праздников на 50% год к году.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин связывает позитивный тренд с увеличением продолжительности зимних каникул: в этом году они продлятся 12 дней. Это способствует росту туристической активности не только на внутренних, но и на выездных, в частности европейских, направлениях (см. “Ъ” от 17 октября).

Сдерживает рост цен активное увеличение экспозиции. В ЦИАН ранее фиксировали рост предложения жилья в посуточную аренду на 17% за год, в «Авито Недвижимости» — на 25%. Позитивная тенденция сохраняется уже несколько лет. Это обусловлено выходом на рынок инвестиционных квартир и переориентацией собственников за счет более высокой доходности, которую сегмент краткосрочной аренды обещает в сравнении с долгосрочной (см. “Ъ” от 28 октября). Господин Мусин не ждет существенного роста цен на аренду квартир в крупнейших городах по мере приближения новогодних праздников — показатели и так близки к максимумам. Коррекция, по его словам, возможна лишь в малых туристических центрах.

В «Авито Путешествиях» наиболее востребованными регионами для краткосрочной аренды квартир в период праздников называют Ленинградскую область (13% бронирований), Подмосковье (12,5%), Краснодарский край (12%), Татарстан (7%) и Ставропольский край (6%).

Топ наиболее востребованных локаций, по данным аналитиков, остался прежним. Хотя годом ранее рейтинг возглавлял Краснодарский край. В течение всего 2025 года спрос на направление оставался сдержанным после закрытия для купания части пляжей из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года.

Загородные дома, по оценке «Авито Путешествий», на новогодние праздники чаще всего бронируют в Карелии (14% от общего объема продаж), Карачаево-Черкесии (7%) и Адыгее (6,5%). Но структура спроса еще может скорректироваться. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов предупреждает, что пока вряд ли забронировано более 20% от общего объема размещения на период новогодних праздников. Эксперт поясняет, что заранее туристы стараются бронировать более дорогие направления. В моменте это может обеспечивать высокою долю в структуре спроса Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как впоследствии значения могут скорректироваться.

Александра Мерцалова