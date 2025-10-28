Управляющие расселили туристов

Самым быстрорастущим сегментом рынка размещения стали компании, специализирующиеся на аренде квартир. За год их число увеличилось на 13,2%. Это продиктовано ростом на 17–25% за год предложения квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду. Такие объекты все чаще передают профессиональным управляющим, сдающим их за комиссию.

На начало октября в России было зарегистрировано 10,68 тыс. юридических лиц, специализирующихся на аренде квартир, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году этот показатель вырос на 13,2%. Это превышает динамику в смежных сегментах. Количество зарегистрированных в России компаний, специализирующихся на гостиничной деятельности, за год выросло на 4,3%, на развитии кемпингов и глемпингов — на 12,8%, до 1,4 тыс.

В общей сложности количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих услуги размещения, за год увеличилось на 6,98%, до 37,95 тыс. организаций.

Число компаний, занимающихся арендой квартир, растет вместе с развитием рынка краткосрочной аренды. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов говорит, что количество уникальных лотов на площадке за год увеличилось на 17%, до 332 тыс. В 2024 году этот рост оценивался в 33%, в 2023-м — в 50%. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин зафиксировал рост экспозиции на 20% за год. Руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов отмечает увеличение предложения на 25%.

Господин Салахов поясняет, что собственники часто рассматривают краткосрочную аренду как доходную альтернативу долгосрочной. Средняя маржинальность здесь около 30%, говорит он. Алексей Попов считает, что на долгосрочной аренде можно заработать 6–7% годовых, на краткосрочной — 15–20%. Но во втором случае речь идет о более сложном бизнесе. На деле, по его словам, краткосрочный наем может приносить собственникам лишь 3–5%, предупреждает он.

Сейчас жилье для краткосрочной аренды занимает существенную долю рынка размещения.

Руководитель отельного направления сервиса OneTwoTrip Денис Дроздовский говорит, что на квартиры приходится 70% от общего числа предложений на платформе. За год показатель вырос на 10%. В «Островке» на жилье приходится 29% от инвентаря. 45% формируют отели, 26% — гостевые дома, коттеджи и проч.

Собственники квартир чаще передают свои объекты профессиональным управляющим. Господин Дроздовский говорит, что на долю последних приходится уже 60% предложений на платформе. «Рынок консолидируется, на длинной дистанции профессиональные управляющие выигрывают»,— рассуждает он. В «Островке» рассказали, что 80% объявлений о бронировании квартир размещают люди, сдающие более одного объекта. Рауль Салахов отмечает, что предложений от профессиональных управляющих квартирами за год стало больше на 35%.

Собственник УК «Две подушки» (занимается арендой квартир в Вологде) Алексей Иванов говорит, что в месяц к нему обращаются в среднем десять собственников, передающих свои квартиры в управление. Чаще всего речь идет о людях, которые имеют другой основной вид деятельности и рассчитывают получать от недвижимости дополнительный доход. Возможности управлять объектами самостоятельно у них нет. Совладелец УК FlatHome24 Алексей Банкин говорит, что в среднем комиссия управляющих составляет 35%. Но пропорция может меняться. Конкуренция между профильными компаниями, по его словам, постоянно растет. «Если раньше крупным считался игрок, у которого в портфеле 20–30 объектов, то сейчас уже не удивляют те, у которых 100»,— говорит он.

Алексей Попов считает, что у рынка краткосрочной аренды сохраняется потенциал роста на 10–15% в год.

«Во многих регионах — недостаток гостиниц, и восполнить его в обозримом будущем не получится»,— поясняет он. Денис Дроздовский прогнозирует точечный рост рынка краткосрочной аренды. В первую очередь, по его мнению, будет увеличиваться предложение квартир для деловых поездок. В «Авито Путешествиях» считают, что предложений будет становиться больше в Москве, Санкт-Петербурге и курортных локациях.

Александра Мерцалова