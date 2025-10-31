«Эльбрус» станет первым российским курортом зимнего сезона

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии впервые откроет зимний сезон 1 ноября, став первым в России, кто начнет работу в столь ранние сроки. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По информации ведомства, в тестовом режиме для посетителей будет доступна трасса «Гарабаши— Мир». Раннее открытие стало возможным из-за снежной погоды на высотах свыше 3 тыс. м и профессиональной работы команды эксплуатации курорта.

«Запустить катание в рекордные сроки стало возможным благодаря снежной погоде на высотах от 3 тыс. м и выше и, конечно, благодаря профессионализму команды эксплуатации Эльбруса»,— заявил генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

По словам господина Юмшанова, в предстоящем зимнем сезоне гостям будет доступно свыше 20 км трасс различной сложности. В новой зоне катания восточного сектора на высотах 3,3-3,5 тыс. м заработают две современные канатные дороги и шесть склонов общей протяженностью 5,2 км.

