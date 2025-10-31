Из Геленджика запустят автобусные рейсы в ЛНР

Геленджик и Луганскую Народную Республику свяжут автобусным пассажирским сообщением. Об этом заявили в ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Агентства автомобильного транспорта, пассажирские перевозки из Геленджика в ЛНР должны запустить в срок до 18 января 2026 года, не позднее 90 дней с момента внесения в реестр.

В ЛНР также начнут ездить автобусы из Ейска и Ялты. В ДНР запустят маршруты из Брянской области, Волгодонска и Ростова-на-Дону.

София Моисеенко