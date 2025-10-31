Ростовские производители вошли в топ-100 лучших отечественных вин

Винодельня VINABANI, «Ведерниковъ» и «Цимлянские вина» вошли в ежегодный рейтинг Top100wines России, признающий лучшую отечественную винодельческую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По информации ведомства, рейтинг составляется по результатам независимой дегустации с учетом стоимости продукции, ее присутствия на рынке и репутации изготовителя. «Цимлянские вина» одержали победу в номинации «Вино на винограднике», заняв первое место среди конкурентов.

«В список ста лучших вошли: сухое красное «Саперави» (2023) от VINABANI, сухое розовое «Розовое» (2024) от «Ведерниковъ» и игристое классическое «Цимлянское Каберне Совиньон экстра брют розовое» (2024)»,— отметили в сообщении.

Валентина Любашенко