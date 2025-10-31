42% дончан больше боятся выгорания на работе, чем потери зарплаты

Главными опасениями дончан являются проблемы с зарплатой, эмоциональное истощение и избыточная рабочая нагрузка. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба рекрутинговой российской платформы hh.ru.

По информации аналитиков, основное беспокойство респондентов связано с невыплатой, задержкой или снижением заработной платы — так ответили 42% участников опроса. На втором месте расположилось эмоциональное истощение и выгорание (36%), на третьем — чрезмерная нагрузка за прежнюю оплату (35%).

Среди других распространенных тревог участники назвали конфликты с руководством или коллегами (25%), отсутствие карьерного роста и внезапное увольнение (по 24% каждый пункт).

Самой тревожной группой оказались специалисты в возрасте 25-34 лет. В этой категории сильнее всего проявляются страх выгорания и эмоционального истощения (48%), чрезмерной нагрузки за прежнюю оплату (39%), отсутствия карьерного роста (36%) и потери здоровья (20%). Начиная с 35 лет уровень тревожности постепенно снижается по всем направлениям — старшие специалисты реже упоминают эмоциональные и профессиональные страхи, чаще полагаясь на опыт и уверенность в своих силах.

Дополнительно дончане опасаются оценки эффективности работы (20%), необходимости брать на себя новую роль без четких инструкций (16%), публичной некомпетентности (16%), необходимости быть на связи круглые сутки (16%), совещаний и публичных выступлений на работе (11%).

«Страх выгорания сегодня звучит чаще, чем тревога за доход — 42% против 35%. При этом 33% россиян боятся потратить всю жизнь на работу, тогда как опасения перед искусственным интеллектом испытывают лишь 4%. Это отражает переосмысление отношения к труду: все больше людей ставят во главу угла баланс, развитие и качество жизни»,— отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко