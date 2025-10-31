На модернизацию мусорного полигона в Новороссийске выделят 1,2 млрд рублей

Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске готовится к реконструкции. На эти цели будет выделено 1,2 млрд руб., как заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ход модернизации полигона в Новороссийске проинспектировали замминистра природных ресурсов РФ Денис Буцаев и вице-губернатор Кубани Евгений Пергун. Сообщается, что в рамках проекта реконструкции на территории полигона должны построить современный комплекс компостирования, сортировочные мощности объекта планируется модернизировать.

По данным пресс-службы мэрии Кубани, на участке компостирования завершили подготовительные работы. В настоящее время специалисты проводят вертикальную планировку территории.

София Моисеенко