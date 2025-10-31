Памятники Геленджика включили в реестр культурного наследия

Военно-оборонительные сооружения, расположенные в Геленджике, стали объектами культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В реестр объектов культурного наследия включили две долговременные огневые точки Геленджика, которые строились в период с 1942 по 1943 годы. В тот период линия фронта проходила по восточной окраине Новороссийска в 20 км от Геленджика. В мэрии региона подчеркнули, что на участке от Кабардинки до Туапсе за год построили порядка 500 дотов и дзотов.

«В целях обеспечения сохранности объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества, краевое управление госохраны объектов культурного наследия ведет системную работу по утверждению границ территорий, предметов охраны, а также контролирует их техническое состояние, определяет состав и сроки необходимых работ»,– рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

София Моисеенко