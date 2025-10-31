CAS допустил российских саночников к международным турнирам в нейтральном статусе

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В июле Федерация санного спорта России (ФССР) подала в CAS апелляцию на решение Международной федерации санного спорта (FIL) о продлении отстранения российских спортсменов. Во время дистанционного слушания представители FIL заявили, что их участие в международных турнирах «увеличит риск инцидентов, вызванных общественностью или другими спортсменами». При этом отстранение россиян не должно считаться «санкцией по принципу гражданства».

Коллегия CAS частично удовлетворила апелляцию ФССР. Суд постановил оставить в силе отстранение, однако отменил «запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности». «Полное отстранение не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL, поскольку могут быть найдены дополнительные меры для обеспечения безопасности соревнований с участием российских спортсменов»,— говорится в релизе. Также CAS отклонил прошение шести саночников о немедленном участии в международных соревнованиях.

Пресс-служба CAS сообщила, что суд отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой, которой не одобрили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Решение было основано на отчете, в котором говорилось о связях спортсменки с ЦСКА.

Таисия Орлова