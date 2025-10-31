Ростовская область скорректирует региональный бюджет после доклада Набиуллиной
Ростовская область доработает проект регионального бюджета с учетом принципов государственной денежно-кредитной политики, заявил первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Харченко после участия в пленарном заседании Госдумы, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила доклад о направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Депутат, который возглавляет комитет по бюджету регионального парламента, считает, что политика Центробанка себя оправдывает — наблюдается снижение инфляции и отсутствие признаков рецессии.
«В своем выступлении Эльвира Сахипзадовна особо отметила, что признаков рецессии в российской экономике нет. Верное тому подтверждение заключается в том, что у нас не наблюдается ни роста безработицы, ни снижения уровня зарплат», — пояснил господин Харченко.
Депутат выразил уверенность, что следование принципам сбалансированности бюджета, которые претворяет в жизнь федеральное правительство и Госдума, позволит проводить эффективную государственную денежно-кредитную политику в следующую трехлетку.