Ростовская область скорректирует региональный бюджет после доклада Набиуллиной

Ростовская область доработает проект регионального бюджета с учетом принципов государственной денежно-кредитной политики, заявил первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Харченко после участия в пленарном заседании Госдумы, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила доклад о направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

Депутат, который возглавляет комитет по бюджету регионального парламента, считает, что политика Центробанка себя оправдывает — наблюдается снижение инфляции и отсутствие признаков рецессии.

«В своем выступлении Эльвира Сахипзадовна особо отметила, что признаков рецессии в российской экономике нет. Верное тому подтверждение заключается в том, что у нас не наблюдается ни роста безработицы, ни снижения уровня зарплат», — пояснил господин Харченко.

Депутат выразил уверенность, что следование принципам сбалансированности бюджета, которые претворяет в жизнь федеральное правительство и Госдума, позволит проводить эффективную государственную денежно-кредитную политику в следующую трехлетку.

Валентина Любашенко