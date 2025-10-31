Замглавы Новороссийска рассказал о предстоящей реконструкции дорог

Улица Шоссейная в Южном районе Новороссийска станет четырехполосной, а в районе Абрау-Дюрсо дороги ждет капитальный ремонт. Об этом в ходе «горячей линии» заявил заместитель главы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Александр Гавриков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил Гавриков во время «горячей линии», местные власти планируют реконструировать улицы Котанова и Шоссейную. На улице Котанова, где расположатся две новые школы, будет необходимо создать максимально безопасные условия для пешеходов. Шоссейную улицу собираются расширять до четырех полос в целях увеличения пропускной способности и минимизации заторов.

В 2026 году, по словам замглавы города, планируется провести дорожные работы на улице Горького. Капитальный ремонт ожидают подъезды к Раевской и Абрау-Дюрсо.

В ходе «горячей линии» Александр Гавриков также озвучил, что строительство кольцевой развязки в районе проспекта Дзержинского могут закончить в середине декабря.

София Моисеенко