Следствие назвало причиной драки в ЖК «Прокшино» разногласия по тарифам на ремонт

Разногласия по поводу тарифов на отделочные работы рассматриваются следствием в качестве основной причины массовой драки между мигрантами на территории ЖК «Прокшино» в Новой Москве, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Драка началась 25 октября около 11:00 и продолжалась не более 15 минут. Участникам удалось покинуть место события до прибытия полиции. Правоохранители восстановили картину произошедшего при помощи камер видеонаблюдения. Установлено, что в конфликте участвовали 30-40 человек. В качестве оружия использовались дорожные знаки, черенки от садового инвентаря.

По данным МВД, было задержано более 80 подозреваемых. По ходатайству следователей 12 человек были арестованы по обвинению в хулиганстве. Виновность семерых задержанных не подтвердилась, и они были выпущены из СИЗО. Следствие привлекло к административной ответственности 65 задержанных. По некоторым данным, часть мигрантов находились на территории России нелегально.

