В Новой Москве подрались по-старому

Как стало известно “Ъ”, разногласия по поводу тарифов на отделочные работы рассматриваются следствием в качестве основной причины массовой драки между мигрантами на территории ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Зачинщиков беспорядков наряду с полицейскими сейчас пытаются установить и представители таджикской диаспоры. Пока и те и другие сходятся во мнении, что организатора как такового не было, а массовая драка, в которой пострадали как сами участники, так и имущество третьих лиц, возникла спонтанно.

Фото: @pdmnews Массовая драка в Новой Москве

Драка мигрантов на территории ЖК «Прокшино» началась 25 октября около 11 утра и продолжалась не более 15 минут. Все ее участники успели разбежаться еще до приезда вызванных жителями первых нарядов полиции, так что на месте происшествия стражам порядка задержать никого не удалось. Восстановить картину произошедшего и некоторых его участников правоохранители смогли с помощью уличных камер видеонаблюдения. На записях видно, что в беспорядках участвовало от 30 до 40 человек, а все события происходили вокруг дома по адресу Лобановский Лес, 9. Именно это место указано в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении 19 задержанных по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

В качестве оружия участники драки использовали вырванные дорожные знаки, черенки от садового инвентаря и лопаты для уборки снега, которые они расхватали по дороге к месту побоища в магазине стройматериалов.

Местные жители, прогуливавшиеся субботним утром, в том числе и с детьми, в этом месте, не пострадали лишь чудом. Многие, едва услышав крики и ругань, успели забежать в свои подъезды. А вот припаркованным вдоль дома многочисленным автомобилям повезло меньше. Они получили различные повреждения от прилетевших в них палок и арматуры, и владельцы сейчас подсчитывают причиненный ущерб.

В тот же день с помощью все тех же камер видеонаблюдения полиция начала устанавливать не только личности участников драки, но и их местонахождение. Сделать это оказалось не так сложно. Дело в том, что практически все они проживают на территории ЖК «Прокшино»: в недавно приобретенных хозяевами квартирах мигранты занимаются отделочными или ремонтными работами и в них же живут.

В итоге рейды, в которых помимо полиции были задействованы бойцы Росгвардии, происходили вплоть до 28 октября. По данным МВД, в общей сложности было задержано более 80 подозреваемых. По ходатайству следователей УВД по ТиНАО Троицкий суд отправил под арест 12 человек, обвиняемых в хулиганстве. Виновность еще семерых не подтвердилась, и они были выпущены из СИЗО.

По данным “Ъ”, как минимум у одного из таких фигурантов помимо таджикского гражданства оказалось еще и российское.

При этом работодатель предоставил следствию характеристику, из которой следует, что в их организации 54-летний задержанный уже 12 лет работает начальником участка, «доброжелателен и сдержан», «в любой ситуации готов к мирному решению конфликта», «имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры». Впрочем, вообще избежать наказания ни ему, ни еще 65 задержанным не удалось. На основании рапортов сотрудников по противодействию экстремизму УВД всех их привлекли к административной ответственности. По данным “Ъ”, некоторые из задержанных мигрантов на территории России находились нелегально. В ближайшее время будет решаться вопрос об их экстрадиции на родину с последующим запретом на въезд в Россию.

Между тем сейчас правоохранительные органы и представители таджикской диаспоры пытаются установить зачинщиков ЧП в ЖК «Прокшино». Пока и те и другие, по данным “Ъ”, считают, что организатора беспорядков как такового не было и все произошло спонтанно.

По имеющейся у тех и других информации, причиной массовой драки стал конфликт между так называемыми южными и северными таджиками

Они занимаются в ЖК «Прокшино» отделочными работами, а разногласия между строителями возникли из-за того, что одна из сторон демпинговала цены при заключении договоров. Изначально разговор носил исключительно мирный характер, пока один из переговорщиков вдруг не вспылил. В итоге началась словесная перебранка, переросшая в массовую драку. Отметим, что похожие инциденты случались и раньше.

«Надеемся, что нормы закона во время расследования будут соблюдены и лица, не участвовавшие в этом инциденте, не будут привлечены к ответственности»,— заявили “Ъ” представители таджикской диаспоры через адвокатов фигурантов этого дела.

Олег Рубникович