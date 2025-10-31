Умер еще один пострадавший при падении плавкрана в Севастополе

Скончался еще один человек, пострадавший во время крушения плавучего крана в Южной бухте Севастополя. Об этом сообщили «Ъ» в правительстве города-героя.

По информации чиновников, один из рабочих, получивший травмы, умер в больнице. Таким образом, общее количество погибших в результате аварии на плавучем кране Севастопольского морского завода, которая произошла 27 октября, увеличилось до трех человек.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте. Позже следователи установили, что плавкран не был введен в эксплуатацию.

В Объединенной судостроительной корпорации пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, в том числе финансовую.

Александр Дремлюгин, Симферополь