Семьи погибших при крушении плавучего крана в Севастополе получат матпомощь

Семьям погибших и пострадавших при крушении плавкрана в Севастополе будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и финансовая. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

«ОСК выражает глубокие соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, в том числе финансовая. Также поддержка будет оказана всем пострадавшим и членам их семей. Корпорация возьмет на себя все расходы по восстановлению их здоровья»,— уточнили в ОСК.

Представители корпорации также заявили, что компания будет оказывать всю необходимую помощь следственным органам для установления причин трагедии.

В результате крушения плавучего крана на Севастопольском морском заводе погибли два человека, еще более 20 получили травмы. СКР по Крыму возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте.

Александр Дремлюгин, Симферополь