В Петербурге начали проверку после отравления девушек в ресторане

Следственный комитет расследует отравление четырех девушек в ресторане на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Пресс-служба ГСУ СКР сообщила, что три девушки пожаловались на боль в животе, а одну нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Их беременная подруга также серьезно пострадала.

Прокуратура Петроградского района контролирует ход проверки. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, речь идет о ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в ресторане недавно прошла проверка Роспотребнадзора.

Проверка 13 октября показала, что в ресторане не хватает моек и производственных столов, а часть продукции не имела маркировки. Также выяснилось, что некоторые сотрудники не проходили медицинский осмотр. Суд приостановил деятельность ресторана на 20 суток.

Суд отметил, что эти нарушения создают угрозу для жизни и здоровья людей и могут способствовать распространению инфекций. В компании «Сырник» признали вину и сообщили, что к 21 октября большинство нарушений уже было исправлено.