Обучение оценили в семь лет

Суд в Москве вынес приговор известному блогеру, основателю компании «Лайк Центр» Аязу Шабутдинову. Бизнес-тренера признали виновным в мошенничестве: по версии следствия, он продавал гражданам образовательные курсы, которые, по их мнению, не приносили обещанных результатов. Фигурант признал вину и возместил часть ущерба. Суд дал ему семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора блогеру Аязу Шабутдинову (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Оглашение приговора блогеру Аязу Шабутдинову (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы закончил рассмотрение уголовного дела Аяза Шабутдинова. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья Ольга Киселькова признала его виновным и назначила семь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн руб. Иски потерпевших были удовлетворены частично.

Адвокат подсудимого Калой Ахильгов на приговоре не присутствовал.

Как уже рассказывал “Ъ”, в прениях прокурор заявила, что вина Аяза Шабутдинова доказана в полном объеме, и просила назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 15,5 млн руб.

Калой Ахильгов, в свою очередь, просил судью Киселькову при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства, среди которых проблемы у подсудимого со здоровьем, наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и признание им вины. «Многие талантливые и амбициозные люди оказываются под преследованием из-за того, что попадают в горькую иллюзию, будто добрые намерения оправдывают поспешные решения. В какой-то момент скорость, с которой человек живет и работает, начинает превышать осторожность. И это становится его ошибкой. А потом появляются материалы уголовного дела, в которых человек выглядит гораздо хуже, чем он есть на самом деле. В таких случаях осознание собственной ошибки — наказание страшнее приговора»,— сказал защитник.

Аяз Шабутдинов в прениях заявил, что «пришел в предпринимательство с искренним желанием помочь людям, научить их зарабатывать и раскрыть их возможности». Затем, выступая с последним словом, он заявил о раскаянии: «Быстрый рост бизнеса привел к потере связи с реальностью… За время нахождения в СИЗО я разобрал свои ошибки для себя и для того, чтобы другим не пришлось заплатить цену, которую сейчас плачу я».

Отметим, что к настоящему времени Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим, остальным он также готов перечислить деньги — сразу после того, как они согласятся предоставить платежные реквизиты. Адвокаты, кроме того, отмечали, что Аяз Шабутдинов в сотрудничестве с волонтерской организацией «Добро.РФ» помогал организовывать очистку от мазута пляжей Анапы и участвовал в ее финансировании.

Интересно, что на приговоре, как и на всех предыдущих судебных заседаниях по делу, присутствовала внушительная группа поддержки подсудимого, состоящая из его клиентов, оставшихся довольными обучением.

По версии обвинения, Аяз Шабутдинов с подельниками размещали на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах бизнес-тренера. Аяз Шабутдинов называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером. С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» злоумышленники, говорится в деле, через «Лайк Центр» успешно продавали клиентам разного рода программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая после прохождения обучения успехи в предпринимательской деятельности. «Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере»,— говорится в материалах расследования. Стоимость курсов колебалась в диапазоне от 60 тыс. до 12 млн руб. В реальности, как считают правоохранители, обучение не давало обещанных результатов. Между тем получить деньги обратно клиенты не могли: организаторы этого бизнеса ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств.

По делу проходят 113 потерпевших, причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.

Отметим, что в деле есть еще один фигурант — гендиректор компании «Лайк Центр», экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев. Он успел уехать за границу, его объявили в международный розыск. Из материалов уголовного дела следует, что сейчас он находится в Дубае.

Ефим Брянцев