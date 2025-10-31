В Набережных Челнах выделят 100 млн рублей на аренду спецтехники

В Набережных Челнах на оказание услуг по аренде спецтехники с экипажем выделят 100 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В перечень арендуемой техники входят экскаваторы, бульдозеры, самосвалы разной грузоподъемности, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, снегоуборочные машины, манипуляторы и другая дорожная техника. Строительные и очистительные дорожные работы планируют выполнять до 30 апреля 2026 года.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия. ООО «Предприятие автомобильных дорог» занимается строительством автомагистралей, производством битумных смесей и сбором неопасных отходов.

Ранее сообщалось, что на аренду спецтехники в Нижнекамске выделят 20 млн руб., в Казани — 10 млн руб.

Анна Кайдалова