ООО «Комплексное предприятие благоустройства» выделит 20 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем для работ на автодорогах Нижнекамска. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В Нижнекамске на аренду спецтехники выделят 20 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

До 10 млн руб. предусмотрено на аренду фронтальных погрузчиков, еще 10 млн руб. — на аренду самосвалов. Техника будет участвовать в дорожных и коммунальных работах города до 1 апреля 2026 года.

ООО «Комплексное предприятие благоустройства» занимается содержанием и благоустройством городской территории Нижнекамска. Компания выполняет уборку улиц и общественных пространств, занимается озеленением, ремонтом и обслуживанием дорожной инфраструктуры, вывозом мусора и снегоуборочными работами, обеспечивая чистоту и порядок в городе.

Анна Кайдалова