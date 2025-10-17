Казанское муниципальное предприятие «Городское благоустройство» выделит 10 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На спецтехнику для нужд Казани выделят 10 млн рублей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках предстоящего контракта будут задействованы самосвалы грузоподъемностью 15 и 20 тонн, экскаваторы-погрузчики с гидромолотом, фронтальный погрузчик грузоподъемностью 3 тонны и мини-погрузчик.

Работы с использованием привлеченной техники будут проводиться в Казани до 31 октября 2026 года.

Предприятие «Городское благоустройство» отвечает за содержание и уборку улиц, а также благоустройство дворов и общественных зон столицы Татарстана. Оно обслуживает Авиастроительный, Ново-Савиновский районы, а также части Кировского и Московского районов города.

Анна Кайдалова