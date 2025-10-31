При пожаре на улице Альпийской пострадали двое сочинцев

В Сочи в результате пожара в пятиэтажном доме на улице Альпийской пострадали два местных жителя, их доставили в больницу, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание произошло днем 31 октября на мансардном этаже здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в 12:52, спустя минуту на место выехали подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии в 13:02 огнеборцы установили, что горит мансарда площадью около 300 кв. м. Из-за угрозы распространения огня был объявлен повышенный ранг пожара №2, а позже произошло частичное обрушение кровли.

Благодаря оперативным действиям пожарных в 14:15 возгорание локализовали на площади 600 кв. м, а к 14:57 полностью ликвидировали. В результате спасены три человека, еще двое жильцов пострадали и были госпитализированы.

В тушении огня участвовали более 110 человек личного состава и свыше 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России и РСЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Мария Удовик