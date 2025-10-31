Попали в Цемес

Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Терра-Н» (собственник свалки на Щелбе) об устранении нарушений экологического законодательства при работе мусорного полигона.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», прокурорская проверка установила факты загрязнения подземных вод фильтратом, которые затем попадали в реку Цемес. В жидкости обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов, свинца, ртути, мышьяка и прочих веществ.

По данным министерства природных ресурсов, качественный состав загрязняющих веществ в стоках, попадающих в реку Цемес, соответствует составу фильтрата полигона захоронения ТКО из пруда-накопителя на территории, которую эксплуатирует компания.

Прокуратура внесла представление и. о. директора ООО «Терра-Н», однако меры по устранению нарушений приняты не были.

Дополнительные проверочные мероприятия с участием специалистов Южного межрегионального управления Росприроднадзора выявили перелив стоков с территории полигона на смежный земельный участок с последующим попаданием в ручей Безымянный и реку Озерейка (впадает в Черное море). Прокуратура возбудила в отношении ООО «Терра-Н» дела об административных правонарушениях. Южное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло компанию к ответственности и назначило штраф 150 тыс. руб.

Представитель «Терра-Н» в суде заявил, что «утверждать, что сточные воды и фильтрат полигона имеют одинаковый качественный состав некорректно, так как данное предположение не подкреплено документарными исследованиями». По его данным, протоколы испытательной лаборатории ГКУ КК «КИАЦЭМ», деятельность которой приостановлена из-за нарушений, по двум пробам лишь уточняют их качественный состав и не подтверждают того факта, что это одна и таже сточная вода.

Суд, опираясь на экспертное заключение ООО «Глобал Эксперт», установил, что ООО «Терра-Н» не обеспечило гидрологическую герметичность объектов инфраструктуры мусорного полигона, что приводит к попаданию фильтрата и загрязненных стоков в грунт и подземные воды.

ООО «Терра-Н» обязали ликвидировать загрязнение подземных вод и реки Цемес, восстановить целостность сооружения для длительного хранения и изоляции мусора, а также обеспечить герметичность противофильтрационного экрана и надлежащее функционирование инженерных систем. Решение подлежит немедленному исполнению.

В конце октября компания «Терра-Н» подала апелляционную жалобу.

Наталья Решетняк