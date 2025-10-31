Глава МИД Польши Сикорский допустил выход страны из Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает возможным в теории выход республики из Европейского союза. Об этом он заявил в интервью порталу Onet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Журналист спросил господина Сикорского, считает ли он возможным в долгосрочной перспективе выход страны из ЕС. «Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе»,— ответил Радослав Сикорский. В качестве примера министр привел случай, когда президент Анджей Дуда выступил против внедрения энергосберегающих ламп, хотя это решение было одобрено Европейским советом при участии ныне покойного президента Леха Качиньского.

Министр также отметил, что польские правые националисты часто считают все европейские предложения неправильными решениями. По его мнению, такая позиция вредна и может привести к нежелательным последствиям, как это произошло с Brexit.