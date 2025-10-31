Экспорт зерна с Дона упал вдвое, несмотря на отмену пошлин в 2025 году

Экспорт зерновых культур из Ростовской области упал почти вдвое за январь-август 2025 года, несмотря на отмену вывозных пошлин. Об этом сообщил заместитель начальника управления, начальник службы таможенных доходов Южного таможенного управления Константин Бромберг на заседании комитета «Деловая Россия».

По славам господина Бромберга, поставки зерна из региона в Саудовскую Аравию сократились на 50%. Экспорт в Турцию упал на 40%, в Египет — на 42%. Отгрузки в Сирию практически прекратились.

«Отмечалось сокращение экспорта зерновых культур практически в 2 раза, несмотря на снижение экспортных пошлин в течении года, а также установления нулевой ставки с начала июля 2025 года»,— заявил эксперт.

При этом зерновые культуры стали поставляться в новые страны: Нигерию, Судан, Туркменистан, Камерун, Конго, Мексику и Корею.

«В апреле 2025 года из морских портов Ростовской области было отправлено на экспорт 520 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки»,— напомнил представитель таможенной службы

Валентина Любашенко