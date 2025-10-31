Экспорт зерна с Дона упал вдвое, несмотря на отмену пошлин в 2025 году
Экспорт зерновых культур из Ростовской области упал почти вдвое за январь-август 2025 года, несмотря на отмену вывозных пошлин. Об этом сообщил заместитель начальника управления, начальник службы таможенных доходов Южного таможенного управления Константин Бромберг на заседании комитета «Деловая Россия».
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
По славам господина Бромберга, поставки зерна из региона в Саудовскую Аравию сократились на 50%. Экспорт в Турцию упал на 40%, в Египет — на 42%. Отгрузки в Сирию практически прекратились.
«Отмечалось сокращение экспорта зерновых культур практически в 2 раза, несмотря на снижение экспортных пошлин в течении года, а также установления нулевой ставки с начала июля 2025 года»,— заявил эксперт.
При этом зерновые культуры стали поставляться в новые страны: Нигерию, Судан, Туркменистан, Камерун, Конго, Мексику и Корею.
«В апреле 2025 года из морских портов Ростовской области было отправлено на экспорт 520 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки»,— напомнил представитель таможенной службы