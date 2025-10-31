Шойгу: ядерные испытания не прекращаются ни на один день, но они не физические

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по просьбе «Ъ» прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о том, что США должны возобновить испытания ядерного оружия.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, то есть проводились не физические испытания, а делались математические модели. Такие испытания ведутся, потому что все это (поддержания надежности ядерных арсеналов.— ''Ъ'') требует постоянного внимания, постоянного совершенствования»,— сказал он на пресс-конференции в Москве.

Полноценных ядерных испытаний с 1990-х не проводила ни одна страна, кроме КНДР. СССР провел последнее натурное испытание в 1990 году, США — в 1992-м, Китай — в 1996-м. Тем не менее, по словам Сергея Шойгу, власти РФ поддерживают инфраструктуру соответствующих полигонов.

«Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию»,— отметил он, упомянув в частности полигон на Новой Земле.

Сергей Шойгу напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз предупреждал, что если какая-либо из стран возобновит ядерные испытания, Россия поступит так же. «Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого (моратория на ядерные испытания в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.— ''Ъ''), то мы, естественно, будем делать то же. Это ответ адекватный. Не будут проводить (испытаний.— ''Ъ'') — мы не будем проводить»,— добавил он.

31 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Дональдом Трампом заявил, что американское ядерное оружие необходимо «время от времени» тестировать, даже при отсутствии прямых угроз, чтобы убедиться в его надлежащем функционировании.

