В Таганроге на ремонт трех аварийных участков коллекторов выделили 295 млн рублей

На восстановление трех аварийных участков коллекторов в Таганроге выделили 295 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего к концу 2025 года восстановят 800 м. коллекторов. Капремонт 11 первоочередных аварийных участков тепловых сетей и замену двух котлов оценили в 151 млн руб.

С 2022 по 2024 годы в Таганроге восстановили 4,8 км участков канализационных коллекторов. На эти цели потратили 1,2 млрд руб.

Мария Хоперская