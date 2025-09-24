И. о. главы Ракитянского района Белгородской области стала Виктория Мовчан
Виктория Мовчан назначена первым замглавы администрации Ракитянского района Белгородской области. В этой должности она будет руководить муниципалитетом в качестве исполняющей обязанности. Об этом сообщили в местной администрации.
Виктория Мовчан
Фото: администрация Ракитянского района Белгородской области
Сергей Шашаев, который до этого был первым замглавы Ракитянского района, переведен на должность «простого» заместителя — руководителя аппарата главы.
Виктория Мовчан в 1989 году окончила Белгородский государственный педагогический институт имени М.С. Ольминского (ныне — БелГУ) по специальности «Биология и химия». На муниципальную службу поступила в 2000 году, прошла в администрации Краснояружского района путь от начальника отдела до первого замглавы.
В середине сентября стало известно о досрочной отставке главы Ракитянского района Анатолия Климова. Тогда же и. о. руководителя райадминистрации стал Сергей Шашаев.