В Белгородской области отправили в отставку главу Ракитянского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Max, что Анатолий Климов досрочно освобожден от должности главы Ракитянского района. Подробности принятого решения не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Климов (слева) и Вячеслав Гладков (справа) во время рабочего визита губернатора в Ракитянский район

Фото: администрация Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов (слева) и Вячеслав Гладков (справа) во время рабочего визита губернатора в Ракитянский район

Фото: администрация Ракитянского района Белгородской области

Анатолий Климов родился в селе Сергеевка Краснояружского района Белгородской области. Работу в органах власти начинал с должности специалиста, затем стал начальником отдела по делам молодежи администрации Ракитянского района. С 2011 по 2017 годы — глава администрации поселка Пролетарский в Ракитянском районе, затем — руководитель управления Экоохотнадзора региона, управления лесами и управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

В 2019 году господин Климов впервые возглавил администрацию Ракитянского района. В январе 2024-го пошел на второй срок.

Алина Морозова