Минобороны: ВСУ пытались прорвать окружение в Красноармейске 23 раза за неделю

За эту неделю ВСУ 23 раза пытались прорвать окружение в Красноармейске и четыре раза пытались деблокировать свою группировку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ежедневной сводке министерства отметили, что Вооруженные силы РФ сорвали попытку ВСУ снять блокаду с группировки украинской армии со стороны села Гришино в ДНР. Семь попыток украинских формирований вырваться из окружения российские войска пресекли в северном и северо-западном направлениях.

30 октября президент России Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в зоны окружения войск ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Для этого российское командование может прекратить в этих районах боевые действия на 5-6 часов, если «к этому готова» украинская сторона. При этом президент выразил обеспокоенность возможными провокациями со стороны Киева.