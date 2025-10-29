Путин: РФ беспокоят возможные провокации Украины против журналистов в зоне СВО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске на то время, пока там будут представители СМИ. Однако, по его словам, российская сторона опасается возможных провокаций против журналистов в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Главное — это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить. Нам это не нужно. Мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона»,— сказал господин Путин во время посещения Центра военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Президент отметил, что уже обсуждал с командующими группировками вопрос приостановки боевых действий, и они одобрили такое решение. Господин Путин считает, что так иностранные журналисты смогут «своими глазами увидеть» положение украинской армии.