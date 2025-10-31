ЦБ аннулировал лицензию у ДрайвКлик-банка

31 октября Банк России аннулировал лицензию ДрайвКлик-банка на основе ходатайства кредитной организации. Добровольная сдача лицензии связана с решением Сбербанка, как единственного акционера ДрайвКлик-банка, о его ликвидации. Ранее Сбербанк сообщил «Ъ», что завершил перевод на свой баланс автокредитов от бывшего лидера этого рынка (https://www.kommersant.ru/doc/8077510).

«Основной объем кредитного портфеля уже переведен на баланс Сбербанка по договорам цессии — это свыше 370 тыс. договоров с клиентами, или свыше 95% автокредитных договоров клиентов ДрайвКлик-банка»,— ранее отмечали в материнском банке. При этом в Сбербанке поясняли, что оставшаяся небольшая часть автокредитов будет переведена из дочернего банка в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку будут переданы в рамках заключительных процедур в начале 2026 года.

В сентябре 2012 года Сбербанк завершил сделку по приобретению 70% акций банка «БНП Париба Восток» у французской группы BNP Paribas. В 2013 году доля Сбербанка увеличилась до 74%, а банк был переименован в «Сетелем». В 2020 году Сбербанк объявил, что станет единственным владельцем «Сетелема». В конце 2022 года банк «Сетелем» был переименован в ДрайвКлик-банк.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2025 года ДрайвКлик-банк занимал 13-е место по объему розничных кредитов, притом что с сентября 2024 года его кредитный портфель уменьшился с 408 млрд до 226 млрд руб. К началу октября портфель сократился до 19,3 млрд руб. Вместе с тем в августе ДрайвКлик-банк продал портфель просроченных автокредитов номинальным объемом 9 млрд руб. По данным на 1 октября, на его балансе осталось менее 3 млрд руб. просроченных кредитов.

Отдел финансов