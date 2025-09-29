ДрайвКлик-банк сделал пересадку

ДрайвКлик-банк завершил перевод бизнеса в материнскую структуру — Сбербанк и в следующем году будет ликвидирован. Участники рынка считают эффективным методом присоединение специализированного банка — именно так поступали и основные конкуренты Сбербанка в автокредитовании — ВТБ, Т-банк и Совкомбанк. Наилучший результат дает такая тактика в периоды, когда рынок охлаждается, как это произошло в 2025 году.

Сбербанк завершил объединение всего автокредитного бизнеса под единым брендом. «Основной объем кредитного портфеля уже переведен на баланс Сбербанка по договорам цессии — это свыше 370 тыс. договоров с клиентами, или свыше 95% автокредитных договоров клиентов ДрайвКлик-банка»,— рассказали “Ъ” в банке. Оставшаяся небольшая часть будет переведена в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку будут переданы в рамках заключительных процедур в начале 2026 года, добавили там.

Наш ключевой план на 2026 год — быть лидером в сегменте автокредитования, говорят в Сбербанке. По данным из отчетов банков по МСФО на 1 июля, наибольший объем автокредитов был у ВТБ (614,1 млрд руб.), Сбербанк был на втором месте (587,5 млрд руб.), Т-банк — на третьем (586,7 млрд руб.), а замыкал четверку Совкомбанк (512,9 млрд руб.). Портфели автокредитов остальных банков — менее 150 млрд руб.

При этом ВТБ и Т-банк в начале нынешнего года завершили присоединение банков «Открытие» и Росбанка соответственно, а Совкомбанк в 2017 году присоединил Меткомбанк, все присоединенные банки играли активную роль на рынке автокредитования. «Присоединение банка "Открытие" в 2024 году дало дополнительный импульс нашему автобизнесу, позволило расширить партнерскую сеть за счет новых производителей, дилеров и каналов продаж»,— рассказали в ВТБ. В 2026 году ожидаются органичный рост выдач и увеличение портфеля как ВТБ, так и всего рынка на фоне снижения ключевой ставки, отметили там. В Т-банке также сообщили, что серьезный стимул для роста направления автокредитования обеспечила интеграция Росбанка. «В 2026 году мы планируем расширение продуктовой линейки, что дополнительно поддержит рост направления автокредитования»,— добавили в Т-банке. В Совкомбанке отмечают, что основным катализатором рынка новых автомобилей остаются государственные программы льготного кредитования, а также специальные субсидированные предложения от автопроизводителей. «Совкомбанк, будучи активным участником этих инициатив, предлагает клиентам конкурентоспособные процентные ставки, что позволяет банку сохранять лидирующие позиции в секторе»,— рассказали в банке.

Эксперты отмечают, что есть два вида роста в сегменте: органический (выдачи) и неорганический (присоединение игроков с соответствующим портфелем и в идеале соответствующей специализацией). Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что неорганический рост оказывается наиболее предпочтительным в условиях, когда рынок охлаждается и первичные выдачи ограничиваются повышенным кредитным риском. «Сильно вырасти, когда портфели конкурентов стагнируют или даже просто замедляют темпы роста,— это заявка на среднесрочное лидерство в сегменте»,— говорит он. Директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик отмечает, что присоединение специализированного банка позволяет не только мгновенно нарастить портфель, но и получить готовую партнерскую сеть (дилеров и автопроизводителей), а также экспертизу в автокредитовании, особенно в ключевых каналах продаж. В свою очередь, руководитель вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин считает присоединение специализированного банка эффективным инструментом для завоевания доли рынка. Но в данном случае, по его мнению, новых присоединений не было: «Сбербанк присоединил свой банк, Т-Банк — Росбанк и Росбанк-Авто, которые уже входили в их группу, фактически речь идет о внутреннем перераспределении активов».

По прогнозам Юрия Беликова, по году автокредитование покажет нормальный рост, просто с чуть меньшим темпом. «Общий объем выдач автокредитов в 2025 году может достичь 1,5 трлн руб., что на 35% меньше, чем в 2024 году, но достаточно для сохранения устойчиво положительной динамики совокупного портфеля»,— говорит он. По словам Вячеслава Якубчика, сегмент сохраняет устойчивый спрос благодаря восстановлению авторынка и реализации программ субсидированного кредитования. «При этом конкуренция усиливается, а требования к эффективности и качеству сервиса растут, в среднесрочной перспективе автокредитование останется одним из ключевых направлений розничного бизнеса для крупных банков»,— уверен он.

Максим Буйлов, Елена Ванюшина