В отношении чиновника администрации Дербента возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений администрации городского округа Дербент по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Следствие считает, что в 2023 и 2024 годах подозреваемый совместно с неустановленными лицами в администрации незаконно распоряжался муниципальными земельными участками, в том числе путем изменения их площади в пользу третьих лиц. В доме фигуранта и в помещениях администрации провели обыски, изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования.

Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать личности всех причастных к преступлению.

Константин Соловьев