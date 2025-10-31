Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о знаковых местах в Ивановской области, в частности, о Музее семьи Цветаевых.

Продолжаю рассказывать о своих впечатления от города Иваново. Немного о музеях… Я уже упоминал о Музее первого Совета. Тут о революционных событиях 1905 года повествуется как-то бегло, мне кажется. Зато основная экспозиция очень забавно представляет как бы историю СССР в отдельных меблированных комнатках: от коммуналки 1930-х через дизайн 1960-х и ГДР-вские стенки 1970-х — к обстановке 1990-х с «Ласковым маем» в аутентичном кассетнике и Super Mario в 386-м PC.

Мои студенты прекрасно провели там время в период подготовки нашей арт-резиденции, которая получила название «ГИТИС и Политех в Иванове». Девять студенток факультета сценографии Российского института театрального искусства и пять студенток Института текстильной индустрии и моды Ивановского Политехнического университета выполнили объекты выставочные и паблик-арта. Общая тематика, которую я им задал как руководитель резиденции, была связана с культурно-историческими традициями ивановского края. В частности, с «Шуйскими ситцами», которые помогали в ее проведении, а также с основной темой площадки, где мы выступили. Это был Музей семьи Цветаевых, расположенный в поселке Ново-Талицы в Ивановском районе. И, конечно, важна была связь с авангардными традициями города, так как мы со своей арт-резиденцией вписались в программу междисциплинарного фестиваля «Первая фабрика авангарда».

Сам по себе Музей семьи Цветаевых рассказывает о предках поэта Марины Ивановны. Дом купил ее дед-священник, который служил в соседнем храме. Здесь родился ее отец, создатель коллекции Музея изящных искусств, и ее дядья, все сплошь окончившие Шуйское духовное училище. Сама Цветаева тут ни разу так и не побывала, но писала трогательную прозу: «Оттуда — из села Талицы, близ города Шуи, наш Цветаевский род. Священнический. Оттуда — всё». Чудесные сотрудники музея за десять дней нашей круглосуточной работы на территории прониклись к студенткам и современному искусству вообще. Зрители на открытии выражали восхищение, а руководители ивановской культуры даже высказали пожелание оставить наши произведения так сказать, на постоянное экспонирование. Так что, будете у нас в Ново-Талицах…

Дмитрий Буткевич