«Устоявшееся выражение "город невест" теряет свою обоснованность»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем сейчас живет одно из «звеньев» Золотого кольца.

Итак, город Иваново. Устоявшееся выражение «город невест», мне кажется, теряет свою обоснованность. Во-первых, швейных предприятий тут сейчас немного. На небольших фабриках, правда, до сих пор висят объявления «Требуются швеи», но гордость города — БИМ, Большая ивановская мануфактура, расположенная в самом центре на берегу реки Уводь, на проспекте Ленина — это классическая заброшка. Огромные многоэтажные краснокирпичные корпуса выпотрошены изнутри и наполнены битой плиткой. Кстати, встречается очень интересный рисунок, мои студенты использовали эту плитку в своих паблик-арт-объектах. Между прочим, по словам руководства Ивановского Политеха, с которым мы коллабились в проекте арт-резиденции, в планах — сделать из БИМа университетский кампус.

В целом, город это студенческий, тут множество институтов с вполне мужскими специальностями, например, химико-технологический или энергетический университеты. Как пишут местные краеведы, Иваново-Вознесенск — не только город невест, но и родина первого Совета рабочих депутатов. В 1918-м город стал центром губернии, а в 1929-м — центром Ивановской промышленной области, в которую вошли еще и Костромская, Владимирская и Ярославская области. Музей первого Совета благополучно существует до сих пор. Общегородской Совет рабочих депутатов появился во время революции 1905 года и просуществовал два месяца. В него избрали 151 депутата, в том числе 25 женщин. Председателем был иваново-вознесенский поэт Ноздрин.

К слову, еще одной городской достопримечательностью можно считать тот удивительный факт, что многие центральные улицы города названы по партийным псевдонимам революционеров, что без особого удовольствия констатируют здешние краеведы: «Мы живем в городе, где улицы именуются кличками: Арсения, Громобоя». На Шереметьевском проспекте стоит памятник бородатому дядьке, подписанный лаконично: «Отец». И это тоже городская специфика.

