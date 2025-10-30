Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об архитектурных достопримечательностях города Иваново.

Ивановский конструктивизм…Да, можно даже и с придыханием. Здесь все шедевры архитектурной мысли конца 1920-х и 1930-х расположены в пешей доступности.

Давайте начнем с «дома-птицы». «Дом-птица» — здание школы для детей Второго рабочего поселка, построено Владимиром Панковым в 1928 году. То, что это птица в плане видно лишь сверху. Но зато башенка обсерватории прямо на проспекте Ленина привлекает внимание.

Минуты три ходьбы, ну или развернуться на автомобиле через проспект и уйти чуть вправо, и ты рядом с «домом-кораблем». Это тоже проспект Ленина, на углу с буколической улицей Шестернина, на которой, в свою очередь, расположилось здание бывшей мануфактуры, где теперь находится удивительный арт-сквот Александра Панкратова с керамическими и ткацкими мастерскими… Но это опять для следующей истории.

А «дом-корабль» жилищно-строительного кооперативного товарищества Второго рабочего поселка был построен в 1929 Даниилом Фридманом. Корабль он — в плане. Меня же более всего привлекли отдельно устроенные псевдоготические кирпичные сараи, приданные каждой из квартир этого дома, предназначенного для руководства. И граффити на стене: «Ельцин —вор». Интересно, в какой исторической парадигме существуют здешние жители …

Наконец, «дом-подкова» с чудесным адресом: улица Громобоя, 13 (слушайте предыдущие программы). Это дом, построенный в 1933 году неким Пановым для сотрудников ОГПУ. Сравнительно недалеко, на проспекте Ленина, располагалось конструктивистское здание, известное как «дом-пуля»; оно было возведено местным архитектором Кадочниковым в 1930-м. Это была контора областных чекистов. Так вот, есть легенды, что из «подковы» в «пулю» вел подземный ход. А все окна «дома-подковы» снабжались железными ставнями. Ну, вдруг, враг нападет на Иваново…

А вообще-то здесь надо обязательно зайти в музеи: Ивановского ситца, Промышленности и искусства, они, кстати, и это не шутка, реально соединены подземным переходом. И, конечно, в Художественный имени Бурылина. Здесь есть удивительная египетская мумия. А еще потрясающий авангард начала ХХ века. Но мы не только об этом…

Дмитрий Буткевич