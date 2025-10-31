Незаконная майнинг-ферма под Иркутском потребляла энергию 10 электроподстанций

В Шелехове, городе—спутнике Иркутска, решением городского суда была остановлена незаконная деятельность крупной майнинговой фермы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, для обеспечения потребностей фермы было задействовано десять трансформаторных подстанций совокупным объемом энергопотребления более 10 МВт. Подстанции питали два здания, где размещалось более 3 тыс. единиц майнингового оборудования.

Ферма была обнаружена на территории бывшего завода ЖБИ в ходе прокурорской проверки исполнения федерального законодательства об электроэнергетике. В результате были выявлены «факты незаконной эксплуатации электроустановок, зданий, строений и сооружений», а также нарушения требований пожарной безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованиями «о запрете эксплуатации зданий и электроустановок», которые были удовлетворены.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе ведомства, проверка проводилась до 1 апреля 2025 года, когда в регионе был введен запрет на майнинговую деятельность. Этим объясняется отсутствие возбужденного уголовного дела по данному факту.

Майнинговая ферма в Шелехове является крупнейшей из принудительно закрытых в Приангарье за последний год. Ранее в октябре в Иркутске была пресечена деятельность фермы, где работало 1257 единиц оборудования. В июне этого года в Ангарске выявили ферму, где работало 2107 единиц майнингового оборудования.

Влад Никифоров, Иркутск