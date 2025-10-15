В Иркутске закрыли крупную майнинговую ферму

Сотрудники Следственного управления СКР по Иркутской области совместно с представителями энергосбытовой компании и при поддержке ОМОН Управления Росгвардии пресекли незаконную деятельность крупной майнинговой фермы в Иркутске. На ферме работало 1257 единиц оборудования, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Устройства для майнинга обнаружили в ходе обыска на производственной базе. Для поддержания нормальной работы устройств владельцы фермы оборудовали ее двумя трансформаторными подстанциями и десятью приборами учета электроэнергии.

В настоящее время устанавливается объем незаконно потребленной электроэнергии для расчета ущерба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Нелегальная майнинговая ферма стала второй по масштабам из выявленных за 2025 год. Ранее, в июне в Ангарске была обнаружена ферма с 2107 устройствами. С 1 апреля в энергодефицитной южной части Иркутской области был введен полный запрет на майнинг криптовалют для юрлиц и физлиц до 2031 года. Позже аналогичный запрет был введен на территориях Бурятии и Забайкалья.

Влад Никифоров, Иркутск