Из инвестиций в зерно выросла афера

Как стало известно “Ъ”, закончено расследование уголовного дела бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова, фигурировавшего в «лондонском списке» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По версии обвинения, он с сообщниками похитил порядка 6 млрд руб., полученных в качестве займов на закупку зерна. Ранее вернувшийся под гарантии господина Титова предприниматель был осужден за незаконную банковскую деятельность.

Следователи Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве закончили расследование уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова и двух бывших гендиректоров компании Оганеса Абраамяна и Артема Снипича. Все трое обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину фигуранты не признают.

Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2024 года. Алексея Кузнецова задержали 2 ноября того же года, на следующий день суд отправил его под арест. По версии следствия, не позднее июля 2022 года Алексей Кузнецов создал преступную группу, которой руководил вплоть до своего задержания. В нее вошли Оганес Абраамян и Артем Снипич, которые отвечали за подписание подложных договоров займа и поручительства.

По материалам дела, через своего партнера Илью Варова Алексей Кузнецов вышел на бенефициара ГК «Авилон» (ООО «ТД “Мое лето”» и ООО «Арион») Александра Варшавского, которого участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием убедили инвестировать деньги в высокодоходный бизнес по закупке и транспортировке зерна. Исполнять взятые на себя обязательства они, однако, не собирались.

Фигуранты периодически осуществляли обратные переводы под видом возврата долга и выплаты дивидендов. При этом Алексей Кузнецов, по версии следствия, поддерживал легенду, предоставляя ложные отчеты о закупках зерна.

Всего таким образом фигурантам удалось получить порядка 11 млрд руб. По результатам судебно-бухгалтерской экспертизы больше половины из них — 6 млрд руб.— было похищено.

По словам адвоката Алексея Кузнецова Виталия Каспарова, его клиенту специально вменяют в вину общеуголовное мошенничество вместо предпринимательского (ч. 7 ст. 159 УК РФ), чтобы была возможность содержать его вначале в СИЗО, а потом и под домашним арестом.

Таким образом, по мнению адвоката Каспарова, его клиента лишили возможности отстаивать свои интересы в судах. По его словам, холдинг работал и исполнял свои обязательства перед кредиторами. Так, инвесторы получали не только проценты по займам, но и долю бизнеса как процент от общего оборота по сделкам от продажи зерна. Заявителями по уголовному делу выступили господа Варов и Варшавский. «Сейчас ООО “Вектор” проходит процедуру банкротства»,— добавил защитник.

Алексей Кузнецов не в первый раз оказался под следствием. В мае 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следователи обнаружили, что на расчетный счет фирмы Алексея Кузнецова поступило 96 млн руб., которые он незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу», тем самым подменив собой банк и неправомерно получив прибыль.

Защита Алексея Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность. Несколько месяцев предприниматель принимал участие в следственных действиях, но затем уехал на Кипр.

Позже Алексей Кузнецов стал фигурантом так называемого лондонского списка, переданного в феврале 2018 года президенту Владимиру Путину бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В октябре 2020 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил вернувшемуся предпринимателю три года условно. Сейчас судимость с Алексея Кузнецова снята.

Ефим Брянцев