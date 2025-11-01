Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из инвестиций в зерно выросла афера

Фигурант «лондонского списка» Бориса Титова заходит на новую посадку

Как стало известно “Ъ”, закончено расследование уголовного дела бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова, фигурировавшего в «лондонском списке» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По версии обвинения, он с сообщниками похитил порядка 6 млрд руб., полученных в качестве займов на закупку зерна. Ранее вернувшийся под гарантии господина Титова предприниматель был осужден за незаконную банковскую деятельность.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следователи Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве закончили расследование уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова и двух бывших гендиректоров компании Оганеса Абраамяна и Артема Снипича. Все трое обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину фигуранты не признают.

Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2024 года. Алексея Кузнецова задержали 2 ноября того же года, на следующий день суд отправил его под арест. По версии следствия, не позднее июля 2022 года Алексей Кузнецов создал преступную группу, которой руководил вплоть до своего задержания. В нее вошли Оганес Абраамян и Артем Снипич, которые отвечали за подписание подложных договоров займа и поручительства.

По материалам дела, через своего партнера Илью Варова Алексей Кузнецов вышел на бенефициара ГК «Авилон» (ООО «ТД “Мое лето”» и ООО «Арион») Александра Варшавского, которого участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием убедили инвестировать деньги в высокодоходный бизнес по закупке и транспортировке зерна. Исполнять взятые на себя обязательства они, однако, не собирались.

Фигуранты периодически осуществляли обратные переводы под видом возврата долга и выплаты дивидендов. При этом Алексей Кузнецов, по версии следствия, поддерживал легенду, предоставляя ложные отчеты о закупках зерна.

Всего таким образом фигурантам удалось получить порядка 11 млрд руб. По результатам судебно-бухгалтерской экспертизы больше половины из них — 6 млрд руб.— было похищено.

По словам адвоката Алексея Кузнецова Виталия Каспарова, его клиенту специально вменяют в вину общеуголовное мошенничество вместо предпринимательского (ч. 7 ст. 159 УК РФ), чтобы была возможность содержать его вначале в СИЗО, а потом и под домашним арестом.

Таким образом, по мнению адвоката Каспарова, его клиента лишили возможности отстаивать свои интересы в судах. По его словам, холдинг работал и исполнял свои обязательства перед кредиторами. Так, инвесторы получали не только проценты по займам, но и долю бизнеса как процент от общего оборота по сделкам от продажи зерна. Заявителями по уголовному делу выступили господа Варов и Варшавский. «Сейчас ООО “Вектор” проходит процедуру банкротства»,— добавил защитник.

Алексей Кузнецов не в первый раз оказался под следствием. В мае 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следователи обнаружили, что на расчетный счет фирмы Алексея Кузнецова поступило 96 млн руб., которые он незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу», тем самым подменив собой банк и неправомерно получив прибыль.

Защита Алексея Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность. Несколько месяцев предприниматель принимал участие в следственных действиях, но затем уехал на Кипр.

Что стало с участниками «списка Бориса Титова» после их возвращения в Россию

Читать далее

Позже Алексей Кузнецов стал фигурантом так называемого лондонского списка, переданного в феврале 2018 года президенту Владимиру Путину бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В октябре 2020 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил вернувшемуся предпринимателю три года условно. Сейчас судимость с Алексея Кузнецова снята.

Ефим Брянцев

Фотогалерея

Фигуранты «Лондонского списка» Бориса Титова

Предыдущая фотография
Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Фото: Сергей Капчук / facebook.com

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Фото: Алексей Шматко / facebook.com

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Фото: Официальный сайт федерации триатлона России

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Фото: interpol.int

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Фото: из личного архива Евгения Рыжова

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Фото: Из личного архива Владимира Зюзина

Следующая фотография
1 / 12

Алексей Бажанов (на фото справа) — в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сергей Капчук (на фото) — бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет

Фото: Сергей Капчук / facebook.com

Алексей Шматко — бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС

Фото: Алексей Шматко / facebook.com

Георгий Трефилов — основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Делис — бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков

Фото: Официальный сайт федерации триатлона России

Павел Власюк — бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста

Александр Байгушев — бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года

Василий Дякун — омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом

Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества

Фото: interpol.int

Константин Дюльгеров — основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний)

Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com

Евгений Рыжов — адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США

Фото: из личного архива Евгения Рыжова

Владимир Зюзин — бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис»

Фото: Из личного архива Владимира Зюзина

Смотреть

Новости компаний Все