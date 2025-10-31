«Локализация такси — часть широкой стратегии импортозамещения»

В октябре Минпромторг опубликовал первый список авто, допущенных к работе в такси в рамках закона о локализации. В него вошли более 20 моделей от шести российских автопроизводителей. Главным поставщиком для таксопарков станет марка Lada. Соответствующий федеральный закон (№116-ФЗ) вступит в силу 1 марта 2026 года, после чего использование иностранных автомобилей в такси будет запрещено. О том, как это отразится на автопарках и работе таксомоторных предприятий в Сочи, рассказала юрист-транспортник, кандидат юридических наук Екатерина Бурнос.

Фото: предоставлено автором Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Главная цель закона — увеличить долю машин российского производства, используемых для таксомоторных перевозок. Чтобы автомобиль можно было внести в реестр такси, нужно будет выполнить хотя бы одно условие: набрать определенное количество баллов локализации, которые правительство утвердило для госзакупок, или быть произведенным в рамках специального инвестиционного контракта. Такой механизм позволит стимулировать развитие отечественного автопрома.

Закон предусматривает длительный переходный период — до 2033 года. Это время дано и производителям, и компаниям-перевозчикам для адаптации к новым правилам. До конца переходного периода сохраняются разные режимы: требования не коснутся автомобилей, которые уже внесены в реестр до 1 марта 2026 года.

В Сочи зарегистрировано свыше 6,6 тыс. перевозчиков и около 10 тыс. автомобилей. В реестре минтранса Краснодарского края по состоянию на 30 октября 2025 года числится 90 организаций-перевозчиков, 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 28 тыс. самозанятых, обслуживающих более 55 тыс. легковых такси. Все они пока не подпадают под новые требования — до 1 марта 2026 года разрешения можно получать сроком на пять лет без дополнительных условий.

Слухи о том, что лизинговые автомобили окажутся под запретом, также не соответствуют действительности. По действующему закону при смене собственника разрешение на такси не аннулируется, а лишь направляется уведомление о внесении изменений в региональный реестр. Это касается и лизинговых машин.

Список автомобилей, утвержденный Минпромторгом, стал первым официальным ориентиром для участников рынка. В нем представлены седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, машины с бензиновыми и дизельными двигателями, гибридные и электрические. Всего — более 20 моделей от шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и "Москвич" (3, 3е, 6, 8).

Параллельно крупные агрегаторы начинают перестраивать бизнес-модель. "Яндекс.Такси" в сентябре 2025 года заключил соглашение с "АвтоВАЗом" о поставках Lada для таксопарков, а также о совместной адаптации новых моделей под нужды перевозчиков. Особое внимание уделяется модели Lada Iskra, производство которой планируется наладить в Санкт-Петербурге, в 2026 году предполагается выпустить до 4,5 тыс. машин. В рамках соглашения предусмотрены программы поддержки таксопарков, ориентированные на массовый переход к отечественным автомобилям.

Локализация такси — часть широкой стратегии импортозамещения. В ближайшее время может быть поставлен вопрос о распространении подобных правил и на сферу каршеринга».