Оплату наличными отменят в наземном общественном транспорте Нижнего Новгорода

В общественном транспорте Нижнего Новгорода с 1 ноября 2025 года отменят возможность оплаты наличными непосредственно в транспорте. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации минтранса, на всех видах общественного транспорта в Нижнем Новгороде ежедневно регистрируется более 800 тыс. поездок, и доля оплаты наличными составляет лишь 4,3%. Также в ведомстве сослались на то, что водителям приходится отвлекаться, чтобы принять деньги за проезд и выдать сдачу.

Наличными с 1 ноября можно будет оплатить билет в кассах метрополитена или пополнить транспортную карту в кассе. В транспорте будет возможна оплата банковской картой, транспортной картой, «электронным кошельком», «картой жителя», приложением, по биометрии и платежным сервисом Mir Pay.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость проезда безналичной оплатой на наземном общественном транспорте повысится и составит 40 руб. за одну поездку. Тарифы в метро, которые устанавливает мэрия, пока не пересматривали.

Галина Шамберина