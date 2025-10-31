Стоимость проезда в нижегородском метро повысят до 40 рублей

В нижегородском метрополитене стоимость проезда за безналичный расчет повысят до 40 руб. с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода 31 октября.

Тариф на «электронный кошелек» при пересадках в течение 60 минут также составит 40 руб., в течение 90 минут — 60 руб.

Повышение стоимости в мэрии пояснили необходимостью «установления единых тарифов на перевозку пассажиров в наземном транспорте и метрополитене, в частности с сохранением возможности бесплатных пересадок с помощью электронного кошелька между разными видами транспорта».

Как писал «Ъ-Приволжье», в наземном общественном транспорте по решению правительства региона тарифы тоже повысят до 40 руб. за одну поездку. Кроме того, в нем отменят возможность оплаты наличными. Покупка билетов за наличный расчет в кассах метрополитена сохранится.

Галина Шамберина