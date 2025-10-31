Таганрогский авиазавод получил 2,2 млрд убытка за девять месяцев

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) за девять месяцев 2025 года получил 2,2 млрд убытка. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Выручка предприятия снизилась в 2,5 раза, до 2,3 млрд руб., а себестоимость — в 2,8 раза, до 1,25 млрд руб. Валовая прибыль компании уменьшилась в два раза — с 2,22 млрд руб. до 1,09 млрд руб. При этом предприятие показало убыток от продаж 37,9 млн руб. в сравнении с прибылью 1,07 млрд руб. в прошлом году.

Убыток до налогообложения составил 2,29 млрд руб. против прибыли 154 млн руб. за девять месяцев 2024 года. Кредиторская задолженность ТАНТК снизилась с 24,58 млрд руб. на конец 2024 года до 23,83 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2025 года. Дебиторская задолженность сократилась значительнее — с 21,31 млрд руб. до 11,01 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Минпромторг России может инвестировать средства в техническое перевооружение ТАНТК им. Бериева в Таганроге.

Константин Соловьев