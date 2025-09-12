Минпромторг планирует профинансировать перевооружение ТАНТК им. Бериева

Минпромторг РФ планирует инвестировать средства в техническое перевооружение ТАНТК им. Бериева в Таганроге. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В рамках рабочего визита министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова на предприятие также обсудили программу ремоторизации Бе-200. К 2028 году планируется выйти на серийное производство этих самолетов с полностью российскими двигателями ПД-8.

Самолеты Бе-200 широко используют в МЧС. Также есть спрос на эти машины из-за рубежа.

Мария Хоперская