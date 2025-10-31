Открывшийся в Москве Международный фестиваль «Народов России и СНГ» будет способствовать продвижению межкультурного и межнационального диалога и сотрудничества на пространстве Содружества независимых государств, в целом – расширению плодотворных разноплановых контактов. Об этом говорится в приветственном слове президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия (его зачитал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу). Фестиваль приурочен ко Дню народного единства, празднику, который, по словам Владимира Путина, «олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений».

Президент РФ назвал программу фестиваля интересной и насыщенной. «Так, в рамках Всероссийского форума «Народы России» будут обсуждаться вопросы повышения эффективности национальной политики. Кинофорум, Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России» и фотовыставка – познакомят с творчеством талантливых режиссеров, актеров, музыкантов, художников, а значит – послужат укреплению профессиональных и дружеских связей, сохранению общей исторической памяти и духовно-нравственных ценностей. И конечно – воспитанию у молодежи чувства гордости за свершения предков, патриотизма и гражданственности», — говорится в послании Владимир Путина.

Итоги фестиваля будут подведены на тринадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ 5 ноября. По словам президента РФ, этот формат уже много лет «позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту наших стран от внешних и внутренних угроз, эффективно решать другие актуальные вопросы».

В своем собственном выступлении на фестивале Сергей Шойгу заявил, что после распада Советского Союза народы России и стран СНГ подверглись ценностной агрессии, направленной на уничтожение их цивилизации, и последствия этого до сих пор не преодолены.

