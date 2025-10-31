Шойгу: «Мы живем в эпоху острого ценностного противоборства»

После распада Советского Союза народы России и стран Содружества независимых государств (СНГ) подверглись ценностной агрессии, направленной на уничтожение их цивилизации, и последствия этого до сих пор не преодолены. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на открытии Международного фестиваля «Народы России и СНГ», который будет проходить до 5 ноября в Москве под эгидой СБ РФ. «Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство – то, что нас всегда объединяло и поддерживало – по-прежнему находятся под угрозой», — добавил он.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня мы живем в эпоху острого ценностного противоборства. По факту – идеологических войн. Оружием в них являются манипуляции сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждых здоровому обществу и разрушительных для личности идей. Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей», — продолжил Сергей Шойгу. По его словам, «история России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах». «Но с нами это не прошло и не пройдет – история тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой проваливались, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — заявил секретарь Совбеза РФ.

Сергей Шойгу отметил, что в России «на протяжении столетий в мире, согласии и единстве проживают представители около двухсот национальностей». «Сегодня наше единство наглядно подтверждается Специальной военной операцией. В монолитный строй ее участников встали все народы России», — заявил он.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня народного единства. Его организатором при координации аппарата Совета безопасности РФ, Администрации президента РФ и МИД России выступило ФАДН России с участием Минкультуры России, Россотрудничества, Правительства Москвы, «Москино», Газпром-Медиа Холдинга, RUTUBE, Российского общества «Знание», Русского географического общества, АО «РОСКИНО», Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и Института развития интернета.

Елена Черненко