Обвиняемую в терроризме жительницу Дагестана задержали в Домодедово

В аэропорту Домодедово задержали жительницу Дагестана, которую заочно арестовали по делу о терроризме. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алпият Абдулмуталибова обвинили в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Обвиняемая находится в аэропорту Домодедово в помещении, функционирующем в режиме СИЗО. Далее ее переведут в СИЗО Республики Дагестан.

Мария Хоперская