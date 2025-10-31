Мантуров: доля отечественных автомобилей в России выросла до 55%

За первые девять месяцев 2025 года доля отечественных автомобилей составила 55% в продажах новых машин в России, прирост составил 11 процентных пунктов год к году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Господин Мантуров подчеркнул, что России необходимо производство легковых автомобилей, не зависящее от неблагоприятных условий мирового рынка и недружественных действий других стран. «(Нужно) гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие»,— отметил господин Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

По данным Минпромторга РФ, в сентябре продажи новых автомобилей отечественного производства в России выросли на 5% в годовом выражении, а импортных — сократились на 38%.

С 1 декабря вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, проект постановления уже внесен в правительство. Этот механизм призван стимулировать развитие отечественного автопрома.

