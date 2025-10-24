Барьер для импорта

Механизмы защиты собственного автопрома использовали и используют и другие страны. США в 1960–1970 годы защищались от японского экспорта, а сегодня президент Дональд Трамп вводит пошлины на легковые машины, запчасти, грузовики. В истории РФ можно вспомнить повышенные пошлины на иномарки в 2000-е годы и усилия бывшего тогда главой Минэкономики Германа Грефа по заключению соглашений о промышленной сборке с иностранными автоконцернами.

Российский утильсбор на автомобили в текущем виде появился в связи с обязательствами РФ снизить импортные пошлины при вступлении в ВТО. Сейчас, судя по всему, этот механизм призван стимулировать развитие отечественного автопрома и локализацию иностранных автомобильных брендов, а также выполнять фискальную функцию. Последнее, очевидно, становится важным фактором в условиях дефицита бюджета, и роль неналоговых платежей будет расти, как и, вероятно, будет увеличиваться их число. Уже есть «Платон», обсуждается введение утилизационного сбора на электронику, вагоны и локомотивы и т. д.

Последняя инициатива Минпромторга по пересмотру правил расчета утильсбора, вероятно, в меньшей степени призвана стимулировать локализацию. Тем более что крупные игроки по разным причинам не спешат запускать производство в РФ, хотя сборка некоторых марок с участием тех же китайских партнеров началась. Наверное, речь скорее идет о создании дополнительных барьеров для импорта, возможно, о стремлении снизить отток валюты за рубеж, чтобы не допустить резкого ослабления рубля, а также о поддержке спроса на собираемые в России автомобили.

Резкая негативная реакция населения на новости о пересмотре правил расчета утильсбора объяснима, да и я не могу представить себе ни одной страны в мире, где бы такие инициативы были встречены положительно или хотя бы нейтрально. Не думаю, что дело в неудачно выбранном моменте. Машины стали значимым для граждан товаром, а не предметом роскоши. И возмущение, как я думаю, мог вызвать сам тот факт, что размер утильсбора для отдельных моделей превысит цену самой машины. Закономерно, что во Владивостоке, где высокая доля импортируемых физлицами машин, прошел и митинг против новых правил.

Более резкая видимая реакция на внеочередное повышение утильсбора, чем на объявленное повышение НДС до 22%, может объясняться и тем, что в первом случае это касается отдельной группы, а во втором — всех, и индексация НДС может выглядеть менее ощутимой. Налоговые поправки также предусматривают сокращение льгот для малого бизнеса, и тот как отдельная группа налогоплательщиков также выражал свое недовольство достаточно активно.

Хотя однозначно проследить расходование средств после их поступления в бюджет достаточно сложно, предполагается, что часть поступлений от утильсбора пойдет на развитие отечественного автопрома. Российские автопроизводители находятся далеко не на первом месте в РФ по объемам инвестиций в основной капитал — 168 млрд руб. в 2024 году, по данным Росстата, уступая химической, нефтегазовой, пищевой отраслям и даже производителям компьютеров и электроники. Без собственной автомобильной промышленности, производства комплектующих такую отрасль, которая, как в Китае, может стать значимым элементом экономики, не создать. И видимо, до тех пор власти и будут искать и дорабатывать какие-то меры поддержки вроде утильсбора.

